مديرية أمن بنغازي تؤكد على عدم التهاون في تطبيق قرار حظر التجول التام

شددت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، على عدم التهاون في

تطبيق قرار حظر التجول التام والتشديد على عدم التجول للأشخاص داخل المدن من الساعة

الـ7مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً.

وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية عبر صفحته الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات

التي تتخذها السلطات بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشيرا

إلى أنه سيتم منع التجمعات أثناء ساعات الحظر وغيرها داخل الأسواق الشعبية والمحال

والحدائق العامة، كما سيمنع التنقل بين المدن وخاصة الأشخاص القادمين من المناطق الغربية.

وتابع المكتب أنه سيتم اغلاق جميع المحال التجارية أثناء

ساعات الحظر المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ودفع غرامة مالية تقدر

بمبلغ وقدره 2000 دينار ليبي لكل نشاط تجاري مخالف.

