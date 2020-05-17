فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من اتحاد طلبة ليبيا وبيوت الشباب والشؤون الاجتماعية ببنغازي

القبة 18 مايو 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وفدًا من اتحاد طلبة ليبيا وبيوت الشباب والشؤون الاجتماعية ببنغازي.

هذا واستمع فخامة رئيس مجلس النواب من وفد اتحاد طلبة ليبيا وبيوت الشباب والشؤون الاجتماعية، لشرح وافي عن نشاطات وأعمال اتحاد طلبة ليبيا، والصعاب التي تُواجه الاتحاد لوضع الحلول المناسبة لها.

وتم خلال اللقاء مناقشة المبادرة التي عرضها وطرحها فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على الشعب الليبي لحل الأزمة الليبية.

وأكد وفد اتحاد طلبة ليبيا وبيوت الشباب والشؤون الاجتماعية، دعمهم ومساندتهم لمجلس النواب الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح عيسى، وللقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر.

واستنكر وفد اتحاد طلبة ليبيا وبيوت الشباب والشؤون الاجتماعية، التدخل واعتداء دولة تركيا على الدولة الليبية، وتأييد الجيش الوطني في حربه على الإرهاب ومحاربة الغُزاة الأتراك. (وال- القبة) ف م/ ر ت

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