“خارجية الوفاق” تستدعي الحلو بسبب بيانات “غير منصفة”

استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق مُنسّق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا يعقوب الحلو وذلك على خلفية البيانات الصحفية التي وصفتها الوزارة بـ”غير المنصفة” التي أصدرها مكتبه مؤخرا بشأن قصف العاصمة طرابلس.

وأبدت الخارجية في بيان استغرابها لما وصفته بـ”النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية، الذي يساوي بين الضحية والجلاد أمام اعتداءات وجرائم واضحة وباعتراف مرتكبيها”.

ودعت الوزارة إلى أن تكون البيانات الصادرة عن مكتب البعثة الإنساني أكثر إنصافاً وأن تشير بوضوح إلى مرتكبي الانتهاكات.

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