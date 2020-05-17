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“خارجية الوفاق” تستدعي الحلو بسبب بيانات “غير منصفة”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق مُنسّق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا يعقوب الحلو وذلك على خلفية البيانات الصحفية التي وصفتها الوزارة بـ”غير المنصفة” التي أصدرها مكتبه مؤخرا بشأن قصف العاصمة طرابلس.

وأبدت الخارجية في بيان استغرابها لما وصفته بـ”النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية، الذي يساوي بين الضحية والجلاد أمام اعتداءات وجرائم واضحة وباعتراف مرتكبيها”.

ودعت الوزارة إلى أن تكون البيانات الصادرة عن مكتب البعثة الإنساني أكثر إنصافاً وأن تشير بوضوح إلى مرتكبي الانتهاكات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • المفروض ان يصدر بيان من رئيس مجلس النواب يدين البعثة الاممية لشهادتها الزور هذه المرة وهى تعلم ان مليشيات حكومة اللاوفاق هى من اطلقت النار على المدنيين بعد ان اطلق الجيش نيرانه على مخازن اسلحتهم ودمرها فلجأوا الى هذا الاسلوب الغبى بقصف مدنيين وسوابقهم موثقة حتى من البعثة الاممية عندما اكدوا من قبل اطلاق النار على مهاجرين غير شرعيين وقتل عدد كبير منهم اثناء قصف الجيش لمخزن اسلحة قريب واكدت ان كلاب باشاغا هم من اطلقوا النار

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