العامة للكهرباء: انقطاع التيار عن ثلاثة أحياء ببنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، انقطاع التيار
الكهربائي عن محطات ( حي السلام-حي شبنة-حي الوحيشي ) بمدينة بنغازي.
وقالت الشركة في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي”
فيسبوك”، إن الانقطاع يأتي بسبب حدوث عطل في كبل دائرة الحديقة -حي السلام رقم ( 1
) ، مشيرة إلى أنه يتم العمل على إصلاح الكبل من قبل العاملين بدائرة صيانة الجهد المتوسط
بنغازي
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