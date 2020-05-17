اخبار ليبيا الان

العامة للكهرباء: انقطاع التيار عن ثلاثة أحياء ببنغازي

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، انقطاع التيار
الكهربائي عن محطات ( حي السلام-حي شبنة-حي الوحيشي  ) بمدينة بنغازي.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي”
فيسبوك”، إن الانقطاع يأتي بسبب حدوث عطل في كبل دائرة الحديقة -حي السلام رقم ( 1
) ، مشيرة إلى أنه يتم العمل على إصلاح الكبل من قبل العاملين بدائرة صيانة الجهد المتوسط
بنغازي

The post العامة للكهرباء: انقطاع التيار عن ثلاثة أحياء ببنغازي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك