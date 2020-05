العامة للكهرباء: انقطاع التيار عن ثلاثة أحياء ببنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، انقطاع التيار

الكهربائي عن محطات ( حي السلام-حي شبنة-حي الوحيشي ) بمدينة بنغازي.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي”

فيسبوك”، إن الانقطاع يأتي بسبب حدوث عطل في كبل دائرة الحديقة -حي السلام رقم ( 1

) ، مشيرة إلى أنه يتم العمل على إصلاح الكبل من قبل العاملين بدائرة صيانة الجهد المتوسط

بنغازي

