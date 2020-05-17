«الميهوب»: تونس برئاسة قيس سعيد تُسهل عبور الموت إلى ليبيا لمساعدة مليشيات الوفاق 

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في طبرق، طلال الميهوب، “بعدم السماح بأن تكون تونس بوابة عبور نحو ليبيا لنقل الأسلحة والمرتزقة من تركيا إلى ليبيا لدعم حليفتها حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها”.

استنكر الميهوب، في تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية، “الصمت الدولي تجاه ما تقوم به تركيا من عبث وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا، من خلال دعم جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، محذرًا من مساعيها الرامية إلى السيطرة على البحر المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي”.

وأشار «الميهوب» إلى أن “الجانب الليبي يُراقب ما تفعله تونس برئاسة قيس سعيد من تسهيل عبور الموت إلى ليبيا، وذلك في إشارة إلى الأسلحة التركية المُرسلة إلى حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج، عن طريق الأراضي التونسية”، مُعتبرا في نفس الوقت أن “الشعبين الليبي والتونسي تربطهما علاقات قوية، وأنه يدرك أن الشعب التونسي يرفض تحركات حكومته وعلاقتها بتركيا”.

وهبطت طائرة تركية، تحمل مساعدات إلى طرابلس، بمطار جربة جرجيس الدولي، بإذن من السلطات التونسية التي اشترطت أن تتولى بنفسها تسليم ما تحمله من مساعدات طبية إلى الجانب الليبي، وفقا لبيان رئاسي، الأمر الذي أثار حالة من الشكوك؛ للاشتباه في كونها تحمل أسلحة مرسلة من أنقرة لدعم حليفتها حكومة الوفاق غير الشرعية.

وندد سياسيون وبرلمانيون في مجلس النواب التونسي بالواقعة، واعتبروا هبوط الطائرة التركية على أراضيهم انتهاكا للسيادة التونسية، ومحاولة لإقحام بلادهم في الحرب الليبية، لاسيما أن أنقرة تلعب دورا مشبوها في طرابلس من خلال دعم حليفتها حكومة الوفاق غير الشرعية بالأسلحة والمرتزقة، الأمر الذي فاقم الأوضاع هناك.

وتستغل تركيا علاقتها بجماعة الإخوان في تونس بقيادة رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس راشد الغنوشي؛ لاستخدام الأراضي التونسية كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.