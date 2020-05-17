تعليم الوفاق: قصف السبت بالفرناج طال مركزا لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إن مركز بحوث التقنيات الحيوية التابع لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم، «تعرض يوم أمس السبت في منطقة الفرناج، إلى سقوط عدد من القذائف دمرت جزء من مقره الجديد وبنيته التحتية».
وأشارت الوزارة إلى أن مقر المركز «جهز حديثاً بعد فترة معاناة استمرت لعدة سنوات بفقده مقره الرئيسي بمنطقة الطويشة»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».
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وبحسب الوزارة، «يعتبر المركز من ضمن الجهات المتعاونه مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض للكشف على جائحة فيروس كورونا المستجد».
وقالت إن «الاعتداء يعتبر ضمن الإعتداءات اليومية التي تتعرض لها العاصمة طرابلس».
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