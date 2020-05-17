توزيع ملابس للأطفال في مدينة هون‎ بمناسبة العيد

شرعت مجموعة من أهل الخير بمدينة هون، في توزيع ملابس العيد المجانية لأطفال الاسر الفقيرة والمحتاجة وذات الدخل المحدود والأرامل والمطلقات.

وأُقيمت فعاليات هذا العمل الخيري، بشكل رسمي، بمقر معهد المهن الشاملة بهون، لتوزيع ملابس الأطفال، حيث تم توزيع هدية العيد تضامنا ومساعدة لهذه الاسر لرفع المعاناة بسبب ارتفاع الاسعار.

وقالت منسقة المجموعة نجية أبوشعوة، إن عملية التوزيع حتى الآن وصلت ما يزيد عن 100 هدية للأطفال، وهي مبادرة من أهالي المدينة شباب وفتيات ونساء وشيوخ لتقديم المساعدة لتحسين الوضع المعيشي لبعض الأسر نظرا للظروف الحالية وسط انعدام السيولة المالية وتأخر المرتبات.

وأكدت أبوشعوة، أن كميات كبيرة من ملابس الاطفال وصلت كتبرعات ومساهمة من أهل الخير بمدينة هون.