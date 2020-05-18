وصول 3366 شخصا إلى إيطاليا من ليبيا وتونس خلال هذا العام

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقريرا أكد فيه أن تهديد فيروس كورونا لم يوقف عملية الهجرة غير القانونية التي تنطلق من السواحل الليبية.

لافتا إلى محاولة العديد من العاملين في ليبيا المغادرة عبر القوارب إلى إيطاليا، وبعدد أقل من الحالات إلى مالطا.

وكشف التقرير أنه منذ بداية العام الجاري وصل ثلاثة آلاف وثلاثمئة وستة وستون شخصا إلى إيطاليا بشكل غير منتظم من ليبيا وتونس حتى نهاية أبريل، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي تم فيه تسجيل وصول ستمئة وسبعة وستين.

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