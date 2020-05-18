العليا لمكافحة كورونا: ألفا دينار غرامة لكل نشاط تجاري مخالف للتعليمات

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، تغريم المحال التجارية المخالفة للتعليمات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، ألفي دينار ليبي.

وشددت اللجنة التابعة للحكومة الموقتة على «عدم التهاون في تطبيق قرار حظر التجول التام والتشديد على عدم التجول للأشخاص داخل المدن من الساعة الـ7مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً»، وفق ما نشرته صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع «فيسبوك».

وشملت التعليمات «منع التجمعات أثناء ساعات الحظر وغيرها داخل الأسواق الشعبية والمحال والحدائق العامة»، وكذلك «يمنع منعاً باتاً التنقل بين المدن وخاصة الأشخاص القادمين من المناطق الغربية»، مع التشديد على «إغلاق جميع المحال التجارية أثناء ساعات الحظر المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ودفع غرامة مالية تقدر بمبلغ وقدره 2000 د.ل لكل نشاط تجاري مخالف».

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وذكرت اللجنة أنه «ستكون هناك إجراءات قانونية مشددة اتجاه المخالفين بدءا من الاثنين» الموافق 18 من مايو الجاري.

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن في وقت سابق، تمديد حظر التجول لعشرة أيام، على أن يكون الحظر كليا خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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