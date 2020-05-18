الناظوري يُصدر “تعليمات صارمة” بشأن إجراءات الحظر

أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، تعليمات بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وتضمنت التعليمات عدم التهاون في تطبيق قرار حظر التجول داخل المدن من الساعة الـ7مساء وحتى الساعة الـ7 صباحا، ومنع التجمعات داخل الأسواق الشعبية والمحال والحدائق العامة، إضافة إلى منع التنقل بين المدن وخاصة الأشخاص القادمين من المناطق الغربية.

ونوهت التعليمات إلى تشديد إغلاق جميع المحال التجارية أثناء ساعات الحظر المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ودفع غرامة مالية تقدر بألفي دينار لكل نشاط تجاري مخالف.

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