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الناظوري يُصدر “تعليمات صارمة” بشأن إجراءات الحظر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، تعليمات بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وتضمنت التعليمات عدم التهاون في تطبيق قرار حظر التجول داخل المدن من الساعة الـ7مساء وحتى الساعة الـ7 صباحا، ومنع التجمعات داخل الأسواق الشعبية والمحال والحدائق العامة، إضافة إلى منع التنقل بين المدن وخاصة الأشخاص القادمين من المناطق الغربية.

ونوهت التعليمات إلى تشديد إغلاق جميع المحال التجارية أثناء ساعات الحظر المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ودفع غرامة مالية تقدر بألفي دينار لكل نشاط تجاري مخالف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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