الريّ ولودريان يؤكدان ضرورة التمسك بالشرعية الدولية لإعادة الاستقرار في ليبيا

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي، نور الدين الريّ، الأحد،

في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الوضع في ليبيا

وقالت وزارة الخارجية في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي”

فيسبوك”، أن الوزيران جددا التأكيد على ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وبالحل السياسي

التوافقي من أجل إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وحسب البيان أعرب الوزيران عن التطلع لتبادل الزيارات، ومواصلة

العمل من أجل دفع الشراكة الاستراتيجية بين تونس وفرنسا على جميع المستويات.

