بالأرقام.. تعرف على عدد الواصلين وعدد المنتظرين من الليبيين العالقين بمصر بسبب كورونا عبر منفذ أمساعد

أخبار ليبيا 24 – خاص

رئيس لجنة حصر العالقين بالساحة المصرية عقيد عبدالسلام شعيب لامين في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 اليوم الإثنين إن اللجنة استقبلت حتى الآن عبر منفذ أمساعد 3500 مواطن ليبي كانوا عالقين في مصر بسبب جائحة كورونا.

وأضاف لامين، أن العدد المتبقي من الليبيين العالقين في مصر حوالي 2000 مواطن وهم مسجلين في قوائم وسيتم استقبالهم حسب الإجراءات المتبعة.

وأفاد لامين، أن منفذ أمساعد استقبل يوم الأحد 550 مواطنا ليبيا كانوا عالقين في مصر من سكان مدينتي البيضاء ودرنة، وتم إجراء التحاليل الأولية وجرى استلامهم عن طريق وكلاء ديوان بلديتي درنة والبيضاء والجهات الأمنية التابعة لهاتين البلديتين وقد سفروا جميعًا لمقار الحجر الصحي التي جهزت لهم في درنة والبيضاء.

وبين لامين، أن اللجنة استقبلت يوم السبت عدد من الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج في مصر، مشيرًا إلى اللجنة تقوم بتقديم الخدمات السريعة للمرضى القادمين عبر الحدود من أمراض الأورام والكلى ويتم نقلهم مباشرةً إلى المستشفيات في سيارات إسعاف مجهزة من المنفذ.

وذكر لامين، أنه تم تركيب جهاز تحليل العينات للكشف عن فيروس كورونا وأن النتيجة تخرج بعد ربع ساعة، مؤكدًا أن أي حالة اشتباه يتم نقلها إلى العزل مباشرة والحالات السالبة يتم وضعهم في الفنادق المجهزة لهم في أمساعد وطبرق والبردي ويتم سحب العينات تحت إشراف اللجنة الاستشارية ولجنة مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف، أن الدفعة الثانية وعددها 815 من العائدين ستكمل فترة الحجر الصحي يوم 24 مايو القادم وستخرج من فنادق أمساعد والبردي وطبرق، ليتم تسكين دفعة أخرى بنفس العدد.

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