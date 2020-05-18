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وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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