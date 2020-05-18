المؤسسة الوطنية للنفط تناقش جائحة كورونا و الترتيبات المالية مع شركاتها

عقد رئيس مجلس الادارة المهندس مصطفى صنع الله، أمس الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس و عبر الدوائر المغلقة، اجتماعا موسعا برؤساء الشركات التابعة للمؤسسة، بحضور أعضاء مجلس الادارة السادة، جاد الله العوكلي، و بالقاسم شنقير، والعماري محمد العماري.

وبحسب إيجاز، تلّخص الاجتماع في مناقشة الترتيبات المالية للمؤسسة وشركاتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، من شح في الموارد المالية نتيجة إيقاف انتاج وتصدير النفط غير القانوني، بالإضافة الى الأوضاع الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وكيفية مواجهتها.

وفي مستهل كلمته شدّد رئيس مجلس الإدارة على أهمية أن يخضع مستخدموا القطاع الذين كانوا خارج البلاد الى اجراءات الحجر الطبي قبل مباشرة أعمالهم، و بعد التأكد من سلامتهم ، وخلوهم من اية إصابات، وقضاء 15 يوما، وفقاً لاجراءات العزل الصحي المتعارف عليها.

أما في ما يخص الميزانيات فقد نوّه السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على ضرورة ترشيد صرفها وفق ما هو متاح، بسبب التحديات الراهنة، مؤكدين على ان الاغلاقات المتكررة التي تعرّض لها قطاع النفط طيلة الفترة الماضية، اثّرت بشكل مباشر وسلبي على حياة الليبيين جميعا.

و تقدّم المهندس صنع الله بالشكر الجزيل لشركة الخليج العربي للنفط على اتخاذها لعدة اجراءات مالية احترازية ، واستعدادها لاكثر من سيناريو، لمواجهة العسر المالي الذي يمر به قطاع النفط ، مشيراً في الوقت نفسه بأنه ينبغي على كل الشركات أن تحذو حذوها ، و ان تقوم كل الشركات بادارة النقدية المتاحة بادارة حكيمة .

وفي الختام عبّر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن فخرهم واعتزازهم بالدعم الذي قدمته وتقدمه المؤسسة الوطنية للنفط و شركاتها للمناطق المجاورة لعملياتها في ربوع ليبيا و ذلك لمواجهة جائحة كورونا، و للتخفيف من معاناة المواطنين في اطار المسؤولية الاجتماعية و الجار الطيب .

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط خلال اليومين الماضيين قد استلمت 3 (أجهزة) فحص لفيروس كورونا المستجد، و ستقوم بتسليمها إلى مصحة النفط بطرابلس، ورأس لانوف، و الغريفة بالمنطقة الجنوبية.

حضر الاجتماع رؤساء الشركات النفطية، والمدراء العموم للشؤون القانونية، والمالية بالمؤسسة الوطنية للنفط.