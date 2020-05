“جويلي” يملي شروط على “السراج” مقابل السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” والأخير يرفض

أفادت مصادر إعلامية، الإثنين، بأن آمر ما تسمى بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة لقوات الوفاق أسامة الجويلي، بلغ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج بمطالب ‏مدينتي الزنتان والرجبان من أجل تسليم قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بدون قتال، على حد قولها.

وأوضحت المصادر أن هذه المطالب تتمثل في تعيين عماد الطرابلسي

رئيساً لجهاز المخابرات العامة، وتعيين ‏بلقاسم امسيك سفير ليبيا في تونس، بالإضافة

إلى تسمية وزير الصحة من مدينة الزنتان، مؤكدين أن السراج رفض ‏هذه الشروط.‏

الجدير بالذكر أن ما تسمى بعملية بركان الغضب، حذرت الأربعاء

الماضي، السراج من تكليف كمال أبوهبيشه أو عبد الحميد العالم السكرتير السابق لموسي

كوسا لرئاسة جهاز المخابرات.

وكانت قوات الوفاق قد فشلت أكثر من مرة في الهجوم على قاعدة عقبة ابن نافع “الوطية” الجوية، وتصدت لها قوات الجيش.

