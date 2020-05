أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن طيران الوفاق

نفذ 5 ضربات جوية فجر اليوم الأحد على قاعد عقبة بن نافع “الوطية”.

