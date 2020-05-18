فرنسا وتونس تؤكدان التمسك بالحل السياسي التوافقي في ليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ، الأحد، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي “جان إيف لودريان”، أكد خلاله الوزيران على حرص البلدين على تعزيز العلاقات، وأعربا عن تطلعهما لتبادل الزيارات قريبا ومواصلة العمل من أجل دفع الشراكة الاستراتيجية بين تونس وفرنسا على جميع المستويات.

وبحسب الخارجية التونسية، تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، ولاسيما الوضع في ليبيا، حيث جدد الوزيران التأكيد على ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وبالحل السياسي التوافقي من أجل إعادة الأمن الإستقرار لليبيا.

واستعرض الوزيران الجهود المعتمدة في البلدين لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتطويق تداعياته الصحية والإقتصادية، حيث أشار الوزير التونسي إلي دعوة بلاده لتعزيز التضامن الدولي وتفعيل دور الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها لمعالجة الآثار المترتبة عن هذه الأزمة العالمية الخطيرة.

وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التمشي الدبلوماسي المشترك بين البلدين لإستصدار قرار في مجلس الأمن يستجيب إلى تطلعات المجموعة الدولية بأسرها.