ادعت ما تسمى بعملية بركان الغضب، الإثنين، انسحاب مجموعة من الاليات التابعة للجيش من قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بعد استهداف منظومات الدفاع، وادراكهم لخيانة القيادة العامة، على حد زعمهم.

