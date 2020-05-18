مصراتة: لم نسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا يوم أمس الأحد في البلدية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن مركز الزروق للكشف المبكر لم يستقبل أي حالات لهذا اليوم.

وأضافت اللجنة أن مركز المقاصبة للكشف المبكر قام بالكشف

على 6 حالات واحدة أيضًا، مبينة أنهم بصحة جيدة ولا يعانوا من أعراض فيروس كورونا،

لافتة إلى أن مركز العزل بالمعهد القومي للأورام لم يستقبل أي حالات ليوم الأحد.

وتابعت اللجنة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

قام بسحب 90 مسحة أنفية بلعومية لحالات مختلفة وإرسالها للمختبر المرجعي لمكافحة الأمراض،

وفي انتظار نتائج التحليل.

وأشارت اللجنة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

أعلن أن المسحات التي تم سحبها السبت وعددها ثلاث مسحات، كانت نتائج التحاليل سالبة،

لافتة إلى أن مركز العزل والإيواء لم يسجل دخول حالات يوم أمس الأحد.

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