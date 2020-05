تلقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مكالمة هاتفية،

الأحد، من السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، تناولا خلالها تطورات الأوضاع

في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان له إن المحادثة

الهاتفية تناولت تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية الحالية، وسُبل إنهاء الأزمة

الليبية.

