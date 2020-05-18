قطر تعود لليبيا من بوابة تونس وعينها على قاعدة الوطية وتأمين حصتها من الغاز

تعليقات
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نملة قطرائيل الورم السرطانى الخبيث فى الخليج العربى سيزول مع زوال الورم الاكبر فى فلسطين المسمى اسرائيل
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جر تونس الى المستنقع الليبى سيعجل بنهاية اخوان تونس من خلال انتفاضة شعبية تقضى عليهم كما حدث للاخوان فى مصر والسودان بعد ان سقط عنهم القناع واكذوبتهم الكبرى بانهم تخلوا عن التنظيم الدولى للاخوان وهاهم الان يثبتوا ان خانوا تونس وحنث قيس سعيد والغنوشى بالقسم على الولاء لتونس واتضح انهما جواسيس للتنظيم الدولى على طريقة مرسى والنهاية ستكون واحدة وتحية الى الحزب الدستورى الذى يتصدى للخوان فى تونس بدعم شعبى كبير وهو الحزب المؤهل لقيادة تونس نحو الامان بعد القضاء على الخوان وراينا كيف كان الغنوشى كالفأر المذعور امام القطة عبير موسى خربشته امام جميع النواب
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قطر مجرد اداة شيطانية خبيثة تعمل لحساب اسرائيل وسيتم استئصالها على يد الحاجة كورونا التى قتلت شر خلق الله البغل حمد الذى انقلب على ابوه قبل ان تزحلقه بعلولته موزه وتخطف منها السلطة وتعطيه لابنهما الاصغر تميم الذى شرب من بزها لبن صهيونى مسموم رغم الابن الاكبر للبغل حمد بغل مثله اسمه جوعان من نوعية السراج طفس ويحب الاكل وتجده مثل البغل انها حقا عائلة نجسة تتجمع كلها فى جهنم على وجبة من الزقوم وشرب الهيم وشوب من حميم بينما ضحاياهم من الشهداء فهم فى جنات النعيم احياء عند ربهم يرزقون
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