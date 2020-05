ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، الترتيبات المالية للمؤسسة

وشركاتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، من شح في الموارد المالية نتيجة

إيقاف إنتاج وتصدير النفط، بالإضافة إلى الأوضاع الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وكيفية

مواجهتها.

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية

للنفط مصطفى صنع الله، عبر الدوائر المغلقة، بمشاركة رؤساء الشركات التابعة للمؤسسة،

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وشدّد صنع الله على أهمية أن يخضع مستخدمو القطاع الذين كانوا

خارج البلاد الى اجراءات الحجر الطبي قبل مباشرة أعمالهم، وبعد التأكد من سلامتهم،

وخلوهم من اية إصابات، وقضاء 15 يوما، وفقاً لإجراءات العزل الصحي المتعارف عليها.

أما فيما يخص الميزانيات، نوّه صنع الله على ضرورة ترشيد

صرفها وفق ما هو متاح، بسبب التحديات الراهنة، مؤكدين على ان الاغلاقات المتكررة

التي تعرّض لها قطاع النفط طيلة الفترة الماضية، اثّرت بشكل مباشر وسلبي على حياة الليبيين

جميعا.

The post صنع الله يطالب شركات النفط بترشيد النفقات لمواجهة شح الموارد المالية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24