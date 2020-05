أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو اليوم الإثنين،

استهداف الطيران الحربي التابع للوفاق منظومة دفاع جوي تابعة للجيش ومنظومة تشويش الكترونية

في المنطقة 6 كم جنوب مطار السبعين على طريق الرواغة

