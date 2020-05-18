“لجنة مصراتة” لمجابهة كورنا تنتظر نتائج 90 عينة

قام فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في مدينة مصراتة بسحب عدد 90 مسحة أنفية بلعومية لحالات مختلفة، منها 31 في الفترة الصباحية و 59 في الفترة المسائية وتم إرسالها للمختبر المرجعي لمكافحة الأمراض بطرابلس في انتظار نتائج التحاليل- حسب ما جاء في إيجاز اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة.

كما أفاد الإيجاز بأن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر لم يستقبل أي حالات ليوم أمس الأحد، فيما كشف مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر على عدد 6 حالات، هي بصحة جيدة ولاتعاني من أعراض فيروس كورونا ماعدا حالة اشتباه واحدة تم تحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية ، فيما لم يستقبل مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام أي حالات تُذكر .. ولم يسجل مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي ،دخول حالات لهذا اليوم

وأعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة- أيضاً- أن المسحات التي تم سحبها أول من أمس السبت وعددها 3 مسحة كانت نتائج التحاليل سالبة ويقوم الفريق بالمتابعة مع جميع الحالات في حالة حدوث أي تطور.

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