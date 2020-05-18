“قنونو”: سلاح الجو دمر منظومة دفاع جوي في طريق سرت- الجفرة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات الوفاق “محمد قنونو” إن سلاح الجو التابع لقواتهم وجّه فجر اليوم الاثنين عند الساعة 03:58 ضربات جوية في المنطقة 6 كم جنوب مطار السبعين بسرت- على طريق الرواغة المؤدية إلى ودان-الجفرة، دمرت خلالها منظومة دفاع جوي بانتسير روسية و منظومة تشويش إلكترونية كانت في طريقها لدعم الجيش الوطني ، التي وصفها المركز الإعلامي لما يعرف ببركان الغضب بــــــ “الميليشيات “.

كما نشر المركز في وقت سابق ماقال إنها صور تُعرض لأول مرة لبقايا حطام طائرة وينق لونق صينية الصنع استهدفتها قوات الوفاق فجر الاحد في سماء المنطقة بين زوارة و الجميل ، فيما أشار نبأ المركز إلى (أنها نفس الطائرة التي احتفلت قوات الجيش الوطني من يومين بإسقاطها وبثت أولى الصور لها قبل أن تكتشف حقيقة الأمر وتطوي صفحته بمرارة) -حسب وصف المركز – بينما لم يرد أي تعليق بعد من قبل منصات إعلام الجيش الوطني.

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