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أردوغان يهاتف السراج لبحث التعاون العسكري ويدعوه لزيارة تركيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت حكومة الوفاق، أن “رئيس رئاسي الوفاق فائز السراج تلقى مساء أمس الأحد مكالمة هاتفية من رئيس التركي “أردوغان” لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الدائرة في طرابلس، وعدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانب التركي وحكومة الوفاق.

كما بحث السراج وأردوغان خلال الاتصال الهاتفي، الجهود المبذولة في تركيا ومن حكومة الوفاق لمواجهة جائحة كورونا، إضافة للتباحث في الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم التي وقعها النظام التركي مع حكومة السراج في شهر نوفمبر الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

ووجه أردوغان الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لزيارة تركيا، “والتي قبلها السراج شاكراً على أن يحدد موعدها في وقت لاحق”-حسب ماجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • The diseased Turkish accepted the invite provided that this ugly (traitor) creature who sold the Libyan soil to his ancestors COULD NEVER refuse any invite from his fathers’s & appeared as a very obedient dog and chance to get some chocolate
    We hope to witness his END in the sky—- ya Ramadan ya Kareeem

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