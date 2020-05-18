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طرابلس .. سقوط قذائف على مركز التقنيات الحيوية بالفرناج

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض مركز بحوث التقنيات الحيوية التابع لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم الكائن في منطقة الفرناج لسقوط عدد من القذائف، دمرت جزءاً من مقره الجديد وبنيته التحتية، إثر الاشتباكات المستمرة وتبادل القصف والنيران بين الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن مقر المركز جُهز حديثاً بعد فترة معاناة استمرت لعدة سنوات بفقده مقره الرئسي بمنطقة الطويشة ، ويعتبر المركز من ضمن الجهات المتعاونة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض للكشف على جائحة فيروس كورونا المستجد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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