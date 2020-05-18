هجوم لقوات الوفاق على قاعدة الوطية

اكدت مصادر مطلعة اشتباكات قوية وهجوم لقوات الوفاق على قاعدة الوطية، اعقبها اعلان قوات الوفاق سيطرتها على الوطية ولاتعليق من القادة العسكريين بالقاعدة.

وأعلنت عملية بركان الغضب، الإثنين، مقتل 6 أشخاص خلال استهداف قاعدة عقبه بن نافع ” الوطية”

وأعلن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات

حكومة الوفاق ، أسامة جويلي، اليوم الاثنين، السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع” الوطية ” .

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسماع أصوات قصف على قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية”.

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