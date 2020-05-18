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هجوم لقوات الوفاق على قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكدت مصادر مطلعة اشتباكات قوية وهجوم لقوات الوفاق على قاعدة الوطية، اعقبها اعلان قوات الوفاق سيطرتها على الوطية ولاتعليق من القادة العسكريين بالقاعدة.

وأعلنت عملية بركان الغضب، الإثنين، مقتل 6 أشخاص خلال استهداف قاعدة عقبه بن نافع ” الوطية”

وأعلن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات
حكومة الوفاق ، أسامة جويلي، اليوم الاثنين، السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع” الوطية ” .

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسماع أصوات قصف على قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يوم قلنا لا للهدنه لم يسمع لنا صوت يوم كان توقف الجيش عن الحرب رغم أنه كاد ان يقضي علي عملاء الغرب في ليبيا من مليشيات الأخوان والليبيه المقاتله فقد سيطر الجيش الوطني علي 95% من ارض ليبيا ،الجيش الوطني الذي يتكون من قائد وطني حر شريف ورجال شرفاء اوفياء للوطن ولا يمكن ان يشتريهم الغرب ليكون له  عملاء وعندما اصبح الاستعمار القديم يكاد ان يفقد ليبيا بهزيمة مشروع الاخوان فيها مما سيعمل علي تحولها الي صديقه للصين والروس وكان لزاما علي الغرب ان يتحرك لانقاذ عملاءه في ليبيا قبل فوات الآوان فأنتصارالجيش علي مليشيات الخونه والعملاء خساره للغرب الاستعماري وأن تكون ليبيا حره ذات السياده علي أرضها هذا أمر لا يصب في مصلحة الغرب الاستعماري أن خروج ليبيا عن طاعة الغرب فذلك يعني بأنه ستستفيد الصين والروس من نفط ومن خيرات وثروات ليبيا وعقود اعمار ليبيا وعلي الغرب ان يعرقل ويمنع انتصار صف شرفاء الجيش علي صف مليشيات العملاء والخونه فقد رأي الغرب نهاية عملاءه وشيكه فالجيش عامل منطقه حذر طائران علي العاصمه ويقصف في أي هدف معادي له مما يعني ان نهايه العملاء باتت وشيكه فلعب الغرب لعبته وضخم حجم حيلته لانقاذ العملاء ولعب علي حبلين ،الحبل الأول – اوعز لاردوغان بتسليح المليشيات وتغيير موازين القوه في غرب ليبيا وقالوا له حتي لو اضطررت ياردوغان للتدخل العسكري التركي المباشر والحبل الثاني أوهم الغرب جيشنا بأنه سيضغط علي المليشيات لتفكك نفسها وبالتالي سيدخل الجيش سلميا لطرابلس بعد ان تفرش له أرضها بالزهر والحنه فطمع جيشنا بدخول طرابلس سلميا بمساعدة الغرب الذي سيفكك له المليشيات وكان طمع جيشنا هنا يفوق طمع أشعب الذي يضرب به المثل في شدة الطمع والتطفل علي الموائد الطعام بدون عزومه ،اشعب ذاك الذي ذات يوم كان الاطفال يزعجونه في السوق فاراد ان يصرفهم عنه بعيدا فقال لهم خلف ذاك الجبل توجد حلوي فذهب الاطفال الي حيث المكان الذي أشار اليه فلما غابوا طمع اشعب ان تكون هناك حلوي حقا فلولا وجودها لما غابوا الاطفال فلحق بهم طمعا بالحلوي ان تكون حقا وجيشنا انطلت عليه حيلة الغرب الذين قالوا له بس أنت اعلن هدنه وادخل فيها وماعليك في الباقي فستجد المليشيات وقد فككناها لك وطمعا من جيشنا بدخول طرابلس بلا حرب فغفي الجيش غفوته قصدي دخل في هدنه من طرفه فقط وماهي إلا شهور ولحق جيشنا بالغرب خلف جبل طرابلس ليستطلع الأمر فلم يجد حلوي قصدي لم يجد المليشيات وقد تفككت بل وجدتها قد زادت قوه وتسليح وماكان يعوزها من منظومات دفاع جوي تمنع علي طائران الجيش الاقتراب من سماء طرابلس قد احضرتها من تركيا هي وضباط اتراك يشغلونها ومرتزقه سوريين يحمونها فقد كان كل البسطاء وانا واحد منهم من المؤيدين للجيش غير موافقين علي الهدنه أطلاقا وخاصه كانت نهاية المليشيات قوب قوسين أو أدني وكنا كمؤيدين نتمني لو ان الجيش استمر في الحذر الجوي علي العاصمه وكنا نتمني لو كان الجيش يبادر الي قصف أي طائرة شحن تهبط في مصراته او طرابلس كنوع من تجفيف منابع تسليح المليشيات أو الحد من بلاء تسليح المليشيات قبل حدوثه وأنا أنتمائي الي ليبيا وجداني ومعنوي وليس معيشي او جغرافي لذلك أنا لا اجامل الجيش طمعا وسيدافعوا الكثيرين نفاقا وطمعا عن هدنة الجيش ويا جمال هدنه الجيش  ويا بهاء هدنه الجيش ممن ردهم سيكون جاهز كرد أشعب يوم ان تطفل علي مائدة أمير بها خروف مشوي وبدأ يأكل قبل القوم الآخرين فقال له الأمير مالي أراك تأكل بنهم وكأن أم هذا الخروف قد سبق ونطحتك فرد أشعب قائلا ومالي أراك تدافع عنه وكأن أمه سبق وأن أرضعتك فكل من يريد ان يرضع من خزينة الجيش سيقول ونعمه الرأي الهدنه ومن لم هو محتاج ليرضع سيقول لا والف لا وكلي لم تكن موفقه الهدنه وخاصه احد اطرافها جيش دوله نظامي والطرف الآخر عصابات مارقه تتكون من أرهابيين محليين دوليين

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    • رسميا وبأعتراف من صفحات الكرامة وبتصوير فيديوهات عديدة من داخلها وبثوث مباشرة يا تعبان.

      “اردوغان اغبى اغبياء الخ” ونام في هذه الجملة العبيطة بينما في الارض اردوغان قلبها على راسك

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  • واضح ان الجيش الوطنى وسع المصيدة لتستوعب اكبر عدد من الجرذان ادخلهم مسافة اكبر ثم يتم اصطيادهم بالطائرات المقاتلة كالعادة لان من مبادئ اى عملية عسكرية للسيطرة على قاعدة بهذا الحجم غارات جوية مكثفة من طائرات مقاتلة ولعدة اشهر اما مانراه فهو كمين ومصيدة للمليشيات الغبية ولم تعلق القيادة الا فى نهاية العملية حتى لا يهربوا قبل دخول المصيدة لازم نكرم الضيوف يدخلوا ويتصورا قبل ما يتكسروا ويصل خبر الانكسار الى الحمار اكار ومعه اردوخان

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    • كلام فاضي منك.. سقطت وبححح وانساها
      الأن سرت وترهونة والجفرة ونهاية حفتر بطرابلس وفزان

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