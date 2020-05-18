مصادر عسكرية: انسحاب الجيش الوطني من قاعدة الوطية

أفاذت مصادر عسكرية بانسحاب جميع القوات المسلحة المتواجدة في قاعدة الوطية بأوامر من القيادة العامة، وسيطرة قوات الوفاق و#بدعم تركي جوي وبحري على القاعدة.

وذكرت مصادر تدخل الطيران التركي المسير وبمشاركة بوارج بحرية تركية في الهجوم البري الذي اطلقته قوات الوفاق صباح اليوم، بعد تحشيدات برية ضخمة من عدة مدن باتجاه القاعدة.

وأعلن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات حكومة الوفاق ، أسامة جويلي، اليوم الاثنين، السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع” الوطية ” .

على ذات الصعيد، أعلنت عملية بركان الغضب، الإثنين، مقتل 6 أشخاص خلال استهداف قاعدة عقبه بن نافع ” الوطية”

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسماع أصوات قصف على قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية”.

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