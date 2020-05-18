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مصادر عسكرية: انسحاب الجيش الوطني من قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفاذت مصادر عسكرية بانسحاب جميع القوات المسلحة المتواجدة في قاعدة الوطية بأوامر من القيادة العامة، وسيطرة قوات الوفاق و#بدعم تركي جوي وبحري على القاعدة.

وذكرت مصادر تدخل الطيران التركي المسير وبمشاركة بوارج بحرية تركية في الهجوم البري الذي اطلقته قوات الوفاق صباح اليوم، بعد تحشيدات برية ضخمة من عدة مدن باتجاه القاعدة.

وأعلن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات حكومة الوفاق ، أسامة جويلي، اليوم الاثنين، السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع” الوطية ” .

على ذات الصعيد، أعلنت عملية بركان الغضب، الإثنين، مقتل 6 أشخاص خلال استهداف قاعدة عقبه بن نافع ” الوطية”

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسماع أصوات قصف على قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية”.

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  • كل هذه الاخبار مجهولة المصدر ولم يصدر اى بيان عن الجيش الوطنى بذلك ولم يرد الا على مواقع الخوان ومنها هذا المشهد

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    • وهل عندك شك في قدرة تركيا كعضو في الناتو ولا وجود للمقارنه مع جيش يواجه حظر توريد السلاح باعوها ليبيا الأخوان لاردوغان في مقابل بقاءهم في مناصبهم

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  • الجيش لم يسلم قاعدة الوطيه اليوم للمليشيات الارهابيه المتحالفه مع الغزاة الاتراك علي طبق من ذهب فقد سلمها الجيش يوم أنضحك عليه وأعلن هدنه من طرف واحد وهذه عواقبها

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  • حرام ان يتخلى العرب والمسلمين عن الجيش الوطني الليبي في هذا الوقت بالذات والغريب ان اردوغان التلمودي الصهيوني الذي دخل بكل قوة في ليبيا بطاءرات اف 16 وطاءرات مسيرة ودبابات وغواصات وبوارج حربية حتى يقتل ويشرد الشعب الليبي ويقضي على الجيش الوطني ليخلو له الجو مدافعا عن منصاته وبواخره التي ينقب بها عن النفط الليبي لسرقته ونهبه وتغطية عجز ميزانية تركيا وتحسين اقتصاده المتهالك والذي يشكو انكماشا فظيعا وهو في حالة افلاس ولذلك تواطات معه اسراءيل وايطاليا والبلدان الغربية وامريكا حيث حلت اجال دفع الديون الخاصة والعامة والتي فاقت ميزانية دولة ايطاليا تصرفا وتجهيزا وهكذا ليبيا داءما تكون واجهة ومنصة لتسليم اموال شعبها عن طريق حكومة عميلة لا تملك ذرة وطنية لان حكومة الوفاق مكونة من فسيفساء عرقية فهذا جنسيته فلسطينية والاخر امريكنية وهذا باش اغا تركي وذاك بريطاني وخامس طلياني والخاسر الوحيد هو الشعب الليبي الذي يدفع الفاتورة فاذا لم يقتل او يمضي بقية عمره كسيحا طريح الفراش والاخر متشرد داخل مخيمات والاخرين يعيشون لاجءين في تونس ومصر والمانيا وفرنسا وحال البلد اغنى بلد افريقي ومن اغنى دول العالم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وافطار شهي

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  • ياما قلنا الهجوم المتواصل خير وسيله للدفاع والنصر . وهذا ما اتبعته ميلشيات الوفاق . ولكن الجيش قال ما احلى الهدنه من طرف واحد للفوز بجائزة الاخلاق الدوليه امام العالم . هزيمه مدويه ودماء راحت اونطه وجيش مفوض كل اهتمامه يظهر بصورة الطيب امام المجتمع الدولى .. اول مرة اشوف جيش سياسى . خليهم يدخلو ترهونه وبنى وليد خلى الشعب يواجه مصيره . طالما متحاصرين من شهر .. وانت لا قادر ولا عاوز تفك الحصار . ماذا تنتظر . المدنيين يصعبو عالميلشيات ويفكوا الحصار من نفسهم ؟ اما جيش كيوت صحيح .
    سيواصل الميلشيات الهجوم اليوم ستعلن ترهونه وبنى وليد فى قبضتهم . الهجوم المتواصل هو خير وسيله للدفاع والنصر

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  • السيطرة على قاعدة الوطية امر متوقع منذ استرداد الجيش الوفاق على المدن الغربية السؤال هل يتخلي حفتر علي ترهونة ويتركهم لمصيرهم كما تخلي على باقى المدن فى المنطقة الغربية ألاتراك لن يتركو حفتر وسيذمرون الرجمة فوق راسه وهذا ماينتظره اردوغان .اردوغان حقا الرجل صعب الميراس واسطاع تحدي الدول الغربية وفرض نفسة فى المعادلة الليبية وربما غدا نسمع بهروب حفتر للخارج بعد هزيمته في سرت وترهونه

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