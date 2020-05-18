مصدر عسكري: المليشيات دخلت «الوطية» بغطاء جوي تركي.. والجيش خرج بكامل عتاده وأفراده

أكد مصدر عسكري، اليوم الاثنين، أن عناصر من المليشيات التابعة لحكومة السراج، مدعومة بغطاء جوي للغزاة الأتراك، دخلت قاعدة عقبة بن نافع الجوية «الوطية».

وقال المصدر، في تصريحات له: “أكثر من 100 غارة جوية للطيران التركي المسير على مدار الأيام الماضية؛ مهدت للمليشيات دخول القاعدة الجوية”.

وأضاف “المليشيات التي دخلت لقاعدة الوطية، تتكون من عناصر مسلحة من مدن الزاوية ومصراتة وزوارة، واقتحمت القاعدة بعد 100 غارة جوية للغزاة الأتراك”.

وتابع “القوات المسلحة انسحبت من داخل القاعدة بكامل عتادها وأفرادها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين”.

وأوضح متابعون أن المليشيات سيطرت بدعم تركي جوي وبحري على قاعدة الوطية، مؤكدين انسحاب القوات المسلحة منها.

واستطرد المتابعون “إنما الحرب سجال. كر وفر. فإذا كان للباطل جولة فإن للحق صولات وجولات، فمن ظن أن الباطل سينتصر، فقد أساء الظن بالله”.

وشددوا على أن نشوة انتصار تقابلها صبر هزيمة ولا هزيمة تزاحم صدور الرجال، قائلين: “الأيام بيننا. تحية إجلال وإكبار وفخر واعتزاز لرجال جيشنا المرابطين في ساحات الوغى، والخلود والعزة لشهدائنا الأبطال”.

‏‫وكانت مليشيات «عملية بركان الغضب»، قد نقلت عن أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة بمليشيات السراج، قوله: “«قواتنا البطلة» سيطرت على قاعدة الوطية الجوية”، بحسب تعبيرها.