«تعليم الوفاق» توضح ترتيبات استئناف الدراسة

قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة إن هناك مفاهيم خاطئة متناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خطة استئناف الدراسة في 13 يونيو المقبل، متحدثا عن الترتيبات التي نفذت قبل إقرار الخطة.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت على إيقاف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية والجامعية والمعاهد العليا منذ 15 مارس الماضي كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم، وقد سبقت بذلك دولا كثيرة تفشى بها المرض، حسب بيان نشرته الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

متابعة إجراءت منظمة الصحة العالمية

كما تابعت الوزارة الإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذه الجائحة، وظلت اتصالاتها مستمرة مع جميع المنظمات الدولية عبر الدوائر المغلقة والتواصل الافتراضي للاجتماعات الدولية والأخذ بالتوصيات الصادرة عن تلك اللقاءات، كما تتابع بشكل دوري الإجراءات والخطط التي ستعتمدها الدول العربية والإقليمية والدولية في إعادة فتح المدارس واستكمال العام الدراسي، حسب جمعة.

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وأضاف: عقدت الوزارة الكثير من الاجتماعات مع جميع المسؤولين والخبراء في قطاع التعليم لتقييم الوضع وطرح خطة شاملة، وكانت هذه الاجتماعات بحضور اللجنة المركزية لمكافحة الجائحة، نتج عنها إقرار الدروس التعليمية عبر القنوات التلفزيونية لضمان استمرار التعلّم خلال فترة قفل المدارس، ثم وضع خطة لاستئناف الدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية فقط واعتمادها من اللجنة العلمية لمكافحة الجائحة بشروط محددة.

المستهدف طلاب الإعدادية والثانوية

وأكمل: وبناءَ على ذلك، فإن الوزارة تكرر تأكيدها أن المستهدفين للدراسة هم طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ولمدة ستة أسابيع فقط، ثم إجراء الامتحانات النهائية، وفيما يخص استئناف الدراسة لطلبة مراحل سنوات النقل، ستتخذ الإجراء المناسب في ضوء تقييم الوضع ومدى نجاح العودة لطلبة الشهادتين ووفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومدى انحسار الجائحة.

واختتم: في الوقت الذي نشدد فيه حرصنا على سلامة طلابنا نحاول أيضا تلبية الدعوات المطالبة بوضع استراتيجية لاستئناف الدراسة، مؤكدا أن الوزارة ستوقف الدراسة إذا ما ثبت أن مؤشرات الجائحة سترتفع وفق خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إجراء المسح الشامل لعدد من البلديات.

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