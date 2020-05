شركة الكهرباء: بدء أعمال الصيانة بمحطة جاهزة الطوشاني بعد تعطلها جراء حريق

أعلنت

الشركة العامة للكهرباء، الاثنين، عن البدء في أعمال الصيانة بمحطة جاهزة الطوشاني،

بعد أن تعطلت بالكامل جراء حريق يوم السبت الماضي.

وأوضحت الشركة، في

بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن فرق الصيانة

التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس تنفذ أعمال إصلاح المحطة، مشيرة إلى أن الحريق

تسبب في تلف كوابل ومحول المحطة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة،

مبينة أن العمل جاري لاستبدال المحطة بمحطة جاهزة .

