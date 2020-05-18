«النعمي»: تركيا تدير الملف الليبي باقتدار ضمن استراتيجية بعيدة المدى

قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ»، إن: « تركيا تدير الملف الليبي باقتدار وضمن استراتيجية بعيدة المدى» على حد قوله.

أضاف «النعمي» في تدوينة على حسابه بـ«فيسبوك» اليوم الإثنين: «مقابل الميوعة والاستهتار من جانب المسؤول الليبي تجاه الأطراف الدولية، تركيا تدير الملف الليبي باقتدار وضمن استراتيجية بعيدة المدى» على حد قوله.

وواصل «النعمي»: «بعد بيان الاتحاد الاوروبي بأن الاتفاقية التركية الليبية لا تتعارض مع المصالح الأوروبية وبيان النيتو بأنها لا تضع حكومة الوفاق على نفس المستوى مع الأطراف الأخرى، ها هي اليوم تقوم بترقية الجنرال جهاد يايجي من قائد البحرية إلى رئيس أركان الجيش. والجنرال يايجي هو صاحب كتاب (ليبيا جارة تركيا من البحر) ومهندس الاتفاقية البحرية» على حد قوله.