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«النعمي»: تركيا تدير الملف الليبي باقتدار ضمن استراتيجية بعيدة المدى

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ»، إن: « تركيا تدير الملف الليبي باقتدار وضمن استراتيجية بعيدة المدى» على حد قوله.

أضاف «النعمي» في تدوينة على حسابه بـ«فيسبوك» اليوم الإثنين: «مقابل الميوعة والاستهتار من جانب المسؤول الليبي تجاه الأطراف الدولية، تركيا تدير الملف الليبي باقتدار وضمن استراتيجية بعيدة المدى» على حد قوله.

وواصل «النعمي»: «بعد بيان الاتحاد الاوروبي بأن الاتفاقية التركية الليبية لا تتعارض مع المصالح الأوروبية وبيان النيتو بأنها لا تضع حكومة الوفاق على نفس المستوى مع الأطراف الأخرى، ها هي اليوم تقوم بترقية الجنرال جهاد يايجي من قائد البحرية إلى رئيس أركان الجيش. والجنرال يايجي هو صاحب كتاب (ليبيا جارة تركيا من البحر) ومهندس الاتفاقية البحرية» على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اى اقتدار ياحمار فالعبرة بالنهاية فاى احتلال الى زوال فاين الحقير البشير الذى سلم جزيرة سواكن للاتراك دخل السجن واستعادها الشعب والوطية قاعدة بناها الامريكان ولن يتركوها للاتراك فهم من بنوها ويردونها سليمة لهذا حدث ما راينا فاردوغان كلب صيد لترامب يتسلم منه الفريسة كما حدث فى شمال سوريا وسيطر الامريكان على نفط دير الزور وطردوه وكما حدث فى قضية خاششقى ووقعوا اتفاقية القرن مع السعودية وفى ليبيا الان بوادر تقسيم شرق وغرب المهم ان ثروة النفط مع الجيش الوطنى اشبعوا بالغرب الليبى الخالى من اى ثروات !!!

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