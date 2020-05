الميهوب: تونس برئاسة قيس سعيد توفر الدعم ولمساعدة مليشيات الوفاق

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب بعدم السماح بأن تكون تونس بوابة عبور نحو ليبيا لنقل الأسلحة والمرتزقة من تركيا إلى ليبيا لدعم حليفتها حكومة الوفاق غير المعتمدة في حربها ضد الجيش.

واستنكر الميهوب الصمت الدولي تجاه ما تقوم به تركيا من إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا من خلال دعم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم القاعدة.

