تعليم الوفاق تعلن إجراءات استئناف الدراسة

أعلن وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والترتيبات التي اعدتها لاستئناف الدراسة

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أكد جمعة، أن خطة الوزارة في مجابهة جائحة كورونا والترتيبات التي أعدتها ضمن خطتها لاستئناف الدراسة تمثلت في وضع خطة لاستئناف الدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية فقط واعتماد هذه الخطة من قبل اللجنة العلمية لمكافحة الجائحة بشروط محددة، وقد تعهدت الوزارة بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة في تقرير اللجنة .

وأكد جمعة أن المستهدفين بعودة الدراسة هم طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية ولمدة ستة أسابيع فقط ومن ثم إجراء الامتحانات النهائية وفيما يخص استئناف الدراسة لطلبة مراحل سنوات النقل أوضح بأن الوزارة ستتخذ الإجراء المناسب في ضوء تقييم الوضع ومدى نجاح العودة لطلبة الشهادتين ووفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومدى انحسار الجائحة.

وأضاف أن الوزارة لن تتوانى عن إيقاف الدراسة إذا ما ثبت أن مؤشرات الجائحة سترتفع وفق خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إجراء المسح الشامل لعدد من البلديات .