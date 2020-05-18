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امغيب: انسحاب الجيش من الوطية لا يعني خسارة الحرب

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن انسحاب الجيش من قاعدة الوطية لا يعني أنه خسر الحرب.

وأضاف امغيب، في تدوينة له بموقع “فيسبوك”، أن “الانسحاب من المعركة أحياناً يعتبر نصر ولنا في انسحاب جيش المسلمين من معركة مؤتة مع الروم خير مثل” وأردف “هذه الحرب حرب كفاح ، كفاح شعب من أجل تحرير بلاده وعلى مر التاريخ كل حروب التحرير مرت بمثل هذه المواقف، فلا تجزعوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وثقوا في جيشكم وفي عدالة حربكم وإننا بإذن الله منتصرون منتصرون منتصرون”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • من اسمه مغيب هو
    طاجين لترهونة مشيط
    فلتو من ٢٠١١ وجتهم جتهم وكان يشدو بيسحقوهم وكان بيرخو نصها بتنطب ولا تجلى.
    البركان يبيكم تصمدو يا ترهونة
    حتى يتم السحق ما تبردوهاش

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