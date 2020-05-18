امغيب: انسحاب الجيش من الوطية لا يعني خسارة الحرب

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن انسحاب الجيش من قاعدة الوطية لا يعني أنه خسر الحرب.

وأضاف امغيب، في تدوينة له بموقع “فيسبوك”، أن “الانسحاب من المعركة أحياناً يعتبر نصر ولنا في انسحاب جيش المسلمين من معركة مؤتة مع الروم خير مثل” وأردف “هذه الحرب حرب كفاح ، كفاح شعب من أجل تحرير بلاده وعلى مر التاريخ كل حروب التحرير مرت بمثل هذه المواقف، فلا تجزعوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وثقوا في جيشكم وفي عدالة حربكم وإننا بإذن الله منتصرون منتصرون منتصرون”.