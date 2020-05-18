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المرعاش: أردوغان يحاول إقحام حلف الناتو في الصراع الليبي

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استبعد الكاتب والمحلل السياسي كامل المرعاش تدخل حلف شمال الأطلسي “الناتو” في الأزمة الليبية.

المرعاش قال في تصريحات لـ “راديو سبوتنيك”: “إن دعوة الرئيس التركي لتدخل الناتو في ليبيا تكشف مدى الفشل الذي مُنيت بها عملية عاصفة الصحراء التي أطلقتها حكومة الوفاق منذ 3 أسابيع بدعم تركي على الأرض وعلى مستوى التسليح والعتاد ومن ثم ترجيح كفة الجيش الليبي بقيادة حفتر”.

واستبعد أن يستجيب حلف الناتو للرغبة التركية بإقحامه في الصراع الليبي لأن القرار داخل الناتو قرار بالإجماع ولا شك أن هناك في داخل الناتو من سيرفض مثل هذا الزج بالحلف في الصراع الليبي لصالح أحد الأطراف.

كما أشار إلى أن خيارات أنقرة بعد هذه التطورات هو خيار وحيد وهو إرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا بعد تدريبهم في عفرين كما تشير بعض المصادر ووضع هؤلاء المرتزقة في مواجهة المعارك وهو استثمار تركي في العنف والإرهاب.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • محلل سياسي متخرج في وقت معمر دماغه في تل
    اما فشل خدو منك الوطية
    وجاية ترهونة والجفرة والثأر لكل دماء الشباب يا عملاء فرنسا الصليبية والخليج فقدتم حتى مبدأكم مسحه الشخشير يا تيس البل انت وياه ههههه

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