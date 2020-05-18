اخبار ليبيا الان

«بن عطية»: شكراً «أردوغان» على «تحرير الوطية» فقد وعدتنا بسماع أخبار ممتازة

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أعرب حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء، التابع لـ”حكومة الوفاق” لامتنانة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد السيطرة على قاعدة “الوطية” صباح اليوم الإثنين.

قال “بن عطية” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “دائما عندما تنتصر، تذكر من ساندك ودعمك وضحى من أجلك. رحم الله شهداءنا.. رحلوا مقاومين صامدين. شكرا بركان الغضب.. دماؤكم و تضحياتكم فخر الوطن” على حد قوله.

أضاف “بن عطية”: “شكرا أردوغان.. قال ستسمعون أخبار ممتازة. شكرا لكل الصامدين والمقاومين الذين وقفوا وتظاهروا ورفضوا العدوان. مبارك النصر الوطية.. و العقبى للتحرير” على حد قوله.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اى انتصار ياحمار فما تم مؤامرة امريكية لاستعادة القاعدة التى بنتها وطردها منها القذافى وستعود اليها بواسطة كلب الصيد اردوغان لصيد الفريسة بضوء اخضر محدد لهذا راينا انسحاب منظم ضمن صفقة ما والا كان بامكان الرافال تدمير ارتال كل المهاجمين بسهولة ولكن امريكا تتحكم فى حكام المسلمين لايتحركوا الا باذن منها .

    رد

  • شكرآ أردوغان على احتلال ليبيا ونهب خيراتها و شكرآ خامنئي على احتلال العراق ونهب خيارتة وجعل اهله يبحثون عن لقمة العيش فى مكبات النفايات. ورب الكون العظيم يومكم قريب ولن يتجاوز هذه السنة وسوف تبدع الشعوب العربية ابداع منقطع النظير فى الانتقم منكم على جرائمكم فى حق اوطاننا. ستتفاجؤن بعون الله بالنصر القريب للمارد على روؤس الشر العالمية اسياد أردوغان و خامنئي وليس اسيادكم انتم لانكم لا تصلون حتى الى مرتبة العبيد. وليخسأ الخاسئون وان غدا لناظره قريب

    رد