«بن عطية»: شكراً «أردوغان» على «تحرير الوطية» فقد وعدتنا بسماع أخبار ممتازة

أعرب حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء، التابع لـ”حكومة الوفاق” لامتنانة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد السيطرة على قاعدة “الوطية” صباح اليوم الإثنين.

قال “بن عطية” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “دائما عندما تنتصر، تذكر من ساندك ودعمك وضحى من أجلك. رحم الله شهداءنا.. رحلوا مقاومين صامدين. شكرا بركان الغضب.. دماؤكم و تضحياتكم فخر الوطن” على حد قوله.

أضاف “بن عطية”: “شكرا أردوغان.. قال ستسمعون أخبار ممتازة. شكرا لكل الصامدين والمقاومين الذين وقفوا وتظاهروا ورفضوا العدوان. مبارك النصر الوطية.. و العقبى للتحرير” على حد قوله.