عودة الحياة لطبيعتها في غات والبركت

بدأت الحياة تعود من جديد للبركت في بلدية غات بعد أسابيع من الإغلاق الجزئي في كامل المدن الليبية، بعد فترة طويلة من الإغلاق الجزئي لأغلب الانشطة التجارية بسبب جائحة الكورونا.

وينتشر الباعة المتجولون على جنبات الطريق في البلدية لتسويق ما لديهم من خضروات ومواد غذائية وغيرها.

وبحسب آراء بعض المواطنين ممن تواصلت معهم 218 فإن الأسعار تعد مناسبة إلا أن شح السيولة يقف حاجزا أمام الأهالي في توفير ما يلزم لأسرهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وعلى الرغم من استمرارية فرض إجراءات حظر التجول إلا أن السوق تبدو مزدهرة كما وعاد عدد من أصحاب الأنشطة التجارية لمزاولة أعمالهم بوتيرة تدريجية

ومع الأزمات المتتابعة التي تلاحق المواطن أينما كان في ليبيا فإنّ التحسن المحدود للتيار الكهربائي في المدينة وانخفاض أسعار السلع الأساسية جعلت من رمضان هذا العام بالنسبة لبلدة غات أفضل من سابقيه رغم نقص الوقود وغاز الطهي وشح السيولة آملين أن يتحسن الحال أجمع في عموم ليبيا في قادم الأعوام

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