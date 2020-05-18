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«حمودة سيالة»: «تحرير الوطية» بداية الانهيار لحكم ليبيا رغماً عن أهلها

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال حمودة سيالة، رئيس ما يعرف مجلس “النواب المنشقون” المنعقد في طرابلس، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – صباح اليوم الإثنين، تعليقاً على دخول المليشيات بإسناد جوي تركي، قاعدة الوطية: “تحرير قاعدة الوطية محطة مهمة في هزيمة مشروع حفتر وبداية الإنهيار لأحلام حكم ليبيا رغما عن أهلها” على حد قوله.

وتقدم “حمودة سيالة” بما سماها “أحر التهاني” إلى الشعب الليبي، وتابع في بيان: “نهيب بقواتنا بالاستمرار في عمليات التحرير حتى تطهير كافة أرجاء الوطن من المعتدين والتعجيل بعودة النازحين إلى مساكنهم، واستعادة السيطرة على كافة التراب الليبي” على حد زعمه.

 

 

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قاعدة الوطية ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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