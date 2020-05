سيالة : السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية” ستنهى أحلام ” حفتر ” في حكم ليبيا

اعتبر رئيس مجلس النواب الموازي في

طرابلس حمودة سيالة، الإثنين، أن سيطرة قوات الوفاق على قاعدة عقبة بن نافع ”

الوطية” بداية لانهيار أحلام “حفتر” في حكم ليبيا رغماً عن أهلها

.

وأوضح سيالة، فى تصريحات صحفية، أن

قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية” محطة

مهمة في هزيمة مشروع “حفتر”، مطالبا قوات الوفاق بالاستمرار في عملياتها

العسكرية والتعجيل بعودة النازحين إلى مساكنهم، واستعادة السيطرة على كافة المدن

الليبية .. على حد تعبيره .

