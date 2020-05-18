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سيالة : السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية” ستنهى أحلام ” حفتر ” في حكم ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبر رئيس مجلس النواب الموازي في
طرابلس حمودة سيالة، الإثنين، أن سيطرة قوات الوفاق على قاعدة عقبة بن نافع ”
الوطية” بداية لانهيار أحلام “حفتر” في حكم ليبيا رغماً عن أهلها
.

وأوضح سيالة، فى تصريحات صحفية، أن
قاعدة عقبة بن نافع  ” الوطية” محطة
مهمة في هزيمة مشروع “حفتر”، مطالبا قوات الوفاق بالاستمرار في عملياتها
العسكرية والتعجيل بعودة النازحين إلى مساكنهم، واستعادة السيطرة على كافة المدن
الليبية .. على حد تعبيره .

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تعليقات

  • الهجوم المتواصل هو افضل وسيله لتحقيق الانتصار . وان فعلتم فترهونه وبنى وليد كبيرها غدا صباحا . محاصرين من شهر والجيش الكيوت يراهن على انه يصعب عليك للمدنيين وتفكو الحصار من نفسكم .. واما الجيش وانا احد مؤيدية . باقوله كمل نوم وهدنه من طرف واحد عشان تحقق ما سعيت له وهو أن العالم الخارجى يقول عليك كيوت وطيب .بالتوفيق للمرتزقه كل ليبيا .

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    • قوات المرتزقه تتجمع وتقف فى الجميل على اطراف القاعدة لها عشر ايام وطيران مسير بيضرب اهداف يوميا داخل القاعدة .. الموضوع دة عاوز خبير عسكرى عشان يقول الطيران بيمهد لهجوم عسكرى ؟ عشر ايام ليه ما هجمتش على قوات المرتزقه وابعدتهم عن القاعدة .

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