اعتبر رئيس مجلس النواب الموازي في
طرابلس حمودة سيالة، الإثنين، أن سيطرة قوات الوفاق على قاعدة عقبة بن نافع ”
الوطية” بداية لانهيار أحلام “حفتر” في حكم ليبيا رغماً عن أهلها
.
وأوضح سيالة، فى تصريحات صحفية، أن
قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية” محطة
مهمة في هزيمة مشروع “حفتر”، مطالبا قوات الوفاق بالاستمرار في عملياتها
العسكرية والتعجيل بعودة النازحين إلى مساكنهم، واستعادة السيطرة على كافة المدن
الليبية .. على حد تعبيره .
The post سيالة : السيطرة على قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية” ستنهى أحلام ” حفتر ” في حكم ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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