الكويتي ناصر الدويلة: تركيا تفوقت عسكريا على فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا

حث العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة من أسماهم حكماء بني وليد وسبها إلى الانضمام إلى حكومة فائز السراج قبل عيد الفطر المبارك.

وزعم الإخواني الكويتي في تدوينة على تويتر اليوم الاثنين أن “معركة الوطية انتهت وتعزز الموقف العسكري لحكومة الوفاق وطالت ذراع الطيران الوفاقي البارحة ثلاث أنظمة رادارية وصاروخية ونظم تشويش أرسلتها روسيا لإنقاذ حفتر فتم تدميرها في سرت وما حولها”.

وأضاف الدويلة الموالي للمشروع الإخواني القطري التركي في ليبيا، قائلا: “موعدهم العيد إن شاء الله.. فيا حكماء بني وليد وسبها عيّدوا مع إخوانكم وحكومتكم الشرعية أنفع” على حد ادعائه.

واستكمل ادعاءاته: “تركيا اليوم دولة تعد القوة الأولى في أوروبا وأسلحتها متفوقة على فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، يا أهل ترهونة شباب ليبيا شدوا سرجهم على جواد أصيل وأنتم شادين سرجكم على كديش وعلى جاموسة والحرب على بابكم والموت يحوم وقضاء الله كائن فالنجاة النجاة وخافوا الله في عيالكم وأهلكم”.

وكان مصدر عسكري، قد أكد اليوم الاثنين، أن عناصر من المليشيات التابعة لحكومة السراج، مدعومة بغطاء جوي للغزاة الأتراك، دخلت قاعدة عقبة بن نافع الجوية «الوطية».

وقال المصدر، في تصريحات له: “أكثر من 100 غارة جوية للطيران التركي المسير على مدار الأيام الماضية؛ مهدت للمليشيات دخول القاعدة الجوية”.

وأضاف “المليشيات التي دخلت لقاعدة الوطية، تتكون من عناصر مسلحة من مدن الزاوية ومصراتة وزوارة، واقتحمت القاعدة بعد 100 غارة جوية للغزاة الأتراك”.

وتابع “القوات المسلحة انسحبت من داخل القاعدة بكامل عتادها وأفرادها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين”.