إدريس مادي : الانسحاب من قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” تم بدون أي خسائر وغنائم الوفاق دبابات قديمة لا تصلح

كشف آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش، اللواء إدريس مادي، الإثنين، عن تفاصيل عملية سيطرة قوات الوفاق على قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” .

وأوضح مادي، فى تصريح صحفي، أن قرار الانسحاب من القاعدة جاء بعد أسابيع من القصف المتواصل بالبوارج الحربية والطيران التركي المسير، مؤكداً أن البقاء في القاعدة يعد انتحاراً في ظل القصف المستمر بحميع أنواع الصواريخ .

وأضاف مادي أن الانسحاب من القاعدة تم بدون أي خسائر في الأرواح أو المعدات، من خلال غطاء جوي قام بتأمين جميع الارتال والآليات والأفراد، لافتا إلى أن الذخائر التى وجدوها فى القاعدة هى عبارة عن دبابات قديمة من 2011 لم يعد استعمالها صالحا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24