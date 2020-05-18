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إدريس مادي : الانسحاب من قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” تم بدون أي خسائر وغنائم الوفاق دبابات قديمة لا تصلح

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش، اللواء إدريس مادي، الإثنين، عن تفاصيل عملية سيطرة قوات الوفاق على قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” .

وأوضح مادي، فى تصريح صحفي، أن قرار الانسحاب من القاعدة جاء بعد أسابيع من القصف المتواصل بالبوارج الحربية والطيران التركي المسير، مؤكداً أن البقاء في القاعدة يعد انتحاراً في ظل القصف المستمر بحميع أنواع الصواريخ .

وأضاف مادي أن الانسحاب من القاعدة تم بدون أي خسائر في الأرواح أو المعدات، من خلال غطاء جوي قام بتأمين جميع الارتال والآليات والأفراد، لافتا إلى أن الذخائر التى وجدوها فى القاعدة هى عبارة عن  دبابات قديمة من 2011 لم يعد استعمالها صالحا .

 

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • من الافضل ارسال هذه القوات المنسحبة الى بنى وليد لفتح جبهة مع مصراته مع الضغط عليها من ناحية ابوقرين والتقدم هناك اما الوطية فيجب قصفها جوا باستمرار حتى تكون مقبرة للاتراك

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  • إذا لم تتوافر إرادة الأغلبية من الشعب الليبي للتخلص من الإخوان المفلسين للنهوض بليبيا … فقل على ليبيا السلام … وأبشروا بسنوات من الظلمات والتخلف… فقوى الشر المتمثلة في إردوغان والإخوان والدواعش سوف ينهشون فى الجسد الليبي…ويتنافسون لسرقة ثروات ليبيا…. كان الله فى عون حفتر وأبطال الجيش الليبي الذين يصارعون الخونة والسراق…

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