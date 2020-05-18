داعية سوري: الفرصة سانحة لإقامة قاعدة عسكرية تركية في الوطية

دعا الباحث السوري في الدراسات الإسلامية أحمد عبد الكريم نجيب إلى إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا.

وقال نجيب الموالي لتركيا، في تغريدة اليوم الاثنين على موقع “تويتر”: “أرى أن الفرصةَ سانحة اليوم لإقامة قاعدة عسكرية ليبية تركية متقدمة في الوطية، تعيد أمجاد عقبة بن نافع وصحبه الأوائل الذين فتحوا ربوع إفريقيَّة العريقة (ليبيا وتونس اليوم) بالسيف والقَنا والعلم والعمل” على حد ادعائه.

وكان مصدر عسكري، قد أكد اليوم الاثنين، أن عناصر من المليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، مدعومة بغطاء جوي للغزاة الأتراك، دخلت قاعدة عقبة بن نافع الجوية «الوطية».

وقال المصدر، في تصريحات له: “أكثر من 100 غارة جوية للطيران التركي المسير على مدار الأيام الماضية؛ مهدت للمليشيات دخول القاعدة الجوية”.

وأضاف أن “المليشيات التي دخلت لقاعدة الوطية، تتكون من عناصر مسلحة من مدن الزاوية ومصراتة وزوارة، واقتحمت القاعدة بعد 100 غارة جوية للغزاة الأتراك”.

وتابع “القوات المسلحة انسحبت من داخل القاعدة بكامل عتادها وأفرادها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين”