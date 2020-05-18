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معيتيق : بعد تحرير الوطية هدفنا القادم إستعادة ترهونة والجنوب بالكامل

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه عضو الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق التحية لمسلحي الوفاق بعد دخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

معيتيق أكد بحسب مكتبه الإعلامي اليوم الاثنين أن ما وصفه بـ”الانتصار الكبير بتحرير قاعدة الوطية الاستراتيجية” كان رد حاسم من قبل مسلحي الوفاق، مبينا بأنهم لم يختارو المواجهة وأنهم قادرون على النصر فيها ودحر من وصفهم بـ”المعتدين” (القوات المسلحة الليبية).

وأكد معيتيق في ختام تصريحه أن عمليات مسلحيهم العسكرية مستمرة لإنهاء ما وصفه بـ”التمرد”، مشيراً إلى أن إستعادة مدينة ترهونة، وتحرير جنوب ليبيا هو هدفهم القادم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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