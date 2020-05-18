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عميد بلدية تاجوراء: شكرا “أردوغان” على تحرير قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 

قدم عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، الشكر إلى الرئيس التركي رجب أردوغان، بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية.

بن عطية قال، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دائما عندما تنتصر تذكر من ساندك ودعمك وضحى من أجلك.. شكرا “أردوغان”.. قال ستسمعون أخبار ممتازة”.

وأضاف “رحم الله شهداءنا رحلوا مقاومين صامدين.. شكرا بركان الغضب.. دماؤكم وتضحياتكم فخر الوطن.. شكرا لكل الصامدين والمقاومين الذين وقفوا وتظاهروا ورفضوا العدوان”.

وبارك العملية، قائلا “مبارك النصر الوطية.. والعقبى للتحرير”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • عمداء بلديات آخر زمان ، عميد بلدية يهرول وراء السياسة ، متناسياً فى ذلك مهمامهِ الأساسية ، من صرف صحى (مجارى) حاشَ القارئ الكريم فى نطاق حدودهِ.
    أما بالنسبة لأردوغان التى تمجد فيه ، فصلى وراءه وخد منه البركة.

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