عميد بلدية تاجوراء: شكرا “أردوغان” على تحرير قاعدة الوطية

أخبار ليبيا 24

قدم عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، الشكر إلى الرئيس التركي رجب أردوغان، بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية.

بن عطية قال، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دائما عندما تنتصر تذكر من ساندك ودعمك وضحى من أجلك.. شكرا “أردوغان”.. قال ستسمعون أخبار ممتازة”.

وأضاف “رحم الله شهداءنا رحلوا مقاومين صامدين.. شكرا بركان الغضب.. دماؤكم وتضحياتكم فخر الوطن.. شكرا لكل الصامدين والمقاومين الذين وقفوا وتظاهروا ورفضوا العدوان”.

وبارك العملية، قائلا “مبارك النصر الوطية.. والعقبى للتحرير”.

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