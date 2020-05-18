قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تسيطر على قاعدة "الوطية" الجوية

أعلن الإثنين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أن قوات حكومته قد فرضت سيطرتها على قاعدة “الوطية” الجوية الإستراتيجية الواقعة جنوبي غرب العاصمة طرابلس. وانتزعت قوات حكومة الوفاق السيطرة على القاعدة من القوات التابعة للمشير خليفة حفتر. وبهذا لا يتبقى لقوات المشير حفتر إلا مدينة ترهونة كقاعدة خلفية لشن الهجمات على طرابلس.

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