قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تسيطر على قاعدة "الوطية" الجوية

أعلن الإثنين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أن قوات حكومته قد فرضت سيطرتها على قاعدة “الوطية” الجوية الإستراتيجية الواقعة جنوبي غرب العاصمة طرابلس. وانتزعت قوات حكومة الوفاق السيطرة على القاعدة من القوات التابعة للمشير خليفة حفتر. وبهذا لا يتبقى لقوات المشير حفتر إلا مدينة ترهونة كقاعدة خلفية لشن الهجمات على طرابلس.
تعليقات
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اى انتزاع ياحمار الوطية قاعدة بناها الامريكان وطردوا على يد ثورة الفاتح وسيعودا اليها مرة اخرى عن طريق محلل تركى اعطوه ضوء اخضر ليكون كلب صيد للامريكان يطرده ترامب ويفترس الفريسة وحده
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المهم القاعده اليوم في يد ثوار الدوله الديمقراطية ولا وجود فيها للازلام وميليشيات حفتر لما سقطت غريان مازالت لكم ترهونة المحاصره من جميع الجهات حتى تستسلم .ليبيا حره بتضحيات شبابها الذين ينتصرون على عدوهم بدون اعلانات ساعات الصفر ولا طيرا ابابيل ولا دفنقي زايد اا يعرفون ال النصر
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