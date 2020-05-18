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معيتيق: تحرير الوطية انتصار كبير والقادم ترهونة والجنوب الليبي

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات
تهلل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، أحمد معيتيق، بسيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية العسكرية مما أسماها “المليشيات” والخارجين على القانون في عملية عسكرية سريعة.

معيتيق قال، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الحمدلله .. نزف إلى شعبنا خبر الانتصار الكبير بتحرير قاعدة الوطية الاستراتيجية من المليشيات الانقلابية والمرتزقة والخارجين على القانون في عملية عسكرية سريعة خاضها أبنائنا في الجيش الليبي والقوة المساندة بشجاعة واقتدار، حسب وصفه ”.

وامتدح عملية السيطرة على القاعدة، قائلا “لقد جاء ردنا حاسما وفي الميدان على مجزرة مبيت النازحين بمنطقة الفرناج والجرائم الأخرى التي ارتكبت بحق المدنيين، ولقد قلنا غداة العدوان على طرابلس في أبريل عام 2019م بأننا لم نختر المواجهة، لكننا قادرون على النصر فيها ودحر المعتدين، والقادم أفضل، والعمليات العسكرية مستمرة لإنهاء التمرد والقضاء على المشروع الانقلابي”. 

وتوعد مدينة ترهونة، بقوله “سنعيد ترهونة المختطفة إلى أهلها، وسيكون تحرير جنوبنا الحبيب هو هدفنا التالي، وفي هذا الإطار ندعو جميع أبناء الوطن المؤمنين بدولة المؤسسات وسيادة القانون أن يكونوا رافدا وسندا لقوات بركان الغضب لنعجل معا عودة الوطن إلى مسار الاستقرار والبناء والتنمية”.

 

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  • طبعا الميلشيات اذكياء . الانتصار فى معركه يفتح شهيتهم على المزيد . اما مخططين الجنرال فجله . الانتصار او صد هجوم يفتح شهيتهم عالنوم والهدنه من طرف واحد ويتمتعو بتلقى الضربات فقط .
    فى كلمه للمشير . سيعلن خلالها ساعه الصفر وثم يخلد للنوم او يعلن عن هدنه جديدة .

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  • العبرة بالنهاية ياحمار فقاعدة الوطية بناها الامريكان وطردهم منها القذافى وستعود لهم مرة اخرى على يد الخوان اتفووووه على امك اما ترهونة والجنوب فلن يسمحوا بدخول نفايات الارهاب من سوريا وداعش والمحتل التركى فهى ارض جهاد لن تسمح للاوغاد بتدنيس ارضها ونقل جنود قاعدة الوطية الى محور مصراته يكفى لتحربرها فى ظل سحب المصاريت لصحراء الوطية ليكونوا هدفا للطائرات المقاتلة من قاعدة القرضابية بسرت اكبر قاعدة جوية فى ليبيا وتحمى الموانئ النفطية

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