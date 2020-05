غرفة عمليات الجيش: ما حدث في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” انسحاب تكتيكي

أكدت غرفة

عمليات الجيش اليوم الاثنين، أن ما حدث في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”

هو انسحاب تكتيكي ومؤقت يهدف للإعداد والتحضير لتحقيق نجاحات كبيرة في المستقبل

بحسب تعبيرها.

وأوضحت الغرفة

في بيان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الجيش نفذ عملية انسحاب بشكل

مدروس وآمن وبخبرة عسكرية مكنته من الابتعاد عن العدو دون أن يسمح له بمطاردته أو

الالتفاف حوله أو وضع كمائن على طرق الانسحاب.

وبينت أن الجيش

نجح في سحب 1000 آلية ومدرعة وغرفة عمليات متنقلة ومعدات عسكريه دقيقه مؤكدا عدم

تمكن قوات الوفاق من الحصول على أي واحدة منها.

وأضاف البيان

أن الجيش تمكن من سحب كل الطائرات ومنظومات الدفاع الجوى والمستشفي الميدني وكل الفرق

الطبية وسيارات الإسعاف، ولم تعثر قوات الوفاق إلا على منظومة متهالكة وقديمة.

وأكد أن الجيش تمكن من سحب 1500جندي دون أن تنجح قوات الوفاق في أسر أي منهم ما يؤكد أن ما حدث ينطبق عليه الانسحاب التكتيكي المدروس وفق خطة عسكرية وليس الهروب الناتج عن الخوف وقلة اليقين بالقضية وعدم مواجهة العدو وترك الأسلحة والمعدات والآليات و الجنود.

ولفت الجيش إلى أن قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” ليست ذات أهمية عسكرية في الوقت الحالي ولكنها تعتبر بمنزلة إنجاز معنوي مهم لقوات الوفاق على حد قوله.

