خبير عسكري: القوات المسلحة الليبية تبعد عن مقر “السراج” في طرابلس بأقل من 4 كيلو مترات

رأى الخبير العسكري الليبي العقيد علي سالم بن منصور، أن المعركة الرئيسية التي يخوضها الجيش الوطني الليبي حاليا في وسط العاصمة طرابلس وعلى الحدود الشرقية لمدينة مصراتة.

وقال ابن منصور في تصريحات اليوم الاثنين لـ”العين الاخبارية”، إن الجيش الليبي انسحب من قاعدة الوطية لترتيب الصفوف، مؤكدا أن القاعدة خارج الخدمة منذ فترة بسبب القصف الجوي والبحري التركي الذي تتعرض له بشكل يومي.

وأضاف الخبير العسكري الليبي أن الجيش كان يستطيع الاحتفاظ بالقاعدة لعدة شهور أخرى، ولكن ما الفائدة من البقاء في أقصى الغرب بعدما توغلت قواته في شوارع العاصمة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية في حي بوسليم الذي يبعد عن مقر السراج أقل من 4 كلم، مشيرا إلى أن الساعات القادمة تحمل الكثير من الأحداث.